EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU!

Tüm zorlukları geride bıraktığını düşünen Cevher kadınlarını düğün alışverişi için gittikleri gelinlikçide büyük bir sürpriz beklemektedir. Nihayet normal bir gün geçirmeyi ümit ederlerken rehin alınırlar ve kendilerini karışık bir davanın içinde bulurlar. Bu olayla birlikte Azra ve Efe ilişkilerini yeniden tanımlarken, Çolpan kaderini değiştirmek zorunda kalacağı bir yol ayrımına gelir.