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Mersin'in Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi´nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Ertuğrul Saygun (29), evde babası Ali Saygun'u boğarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep'te yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kızkalesi Polis Merkezi´ne giden Erdal Tuncer, iş arkadaşı Ali Saygun'un Gaziantep´te bulunan eşinin kendisini arayıp kocasına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiklerini söylediğini belirterek, yardım istedi.

Bunun üzerine Saygun'un evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada, Ali Saygun'un, ranzanın altında cesedi bulundu. İncelemede, Saygun´un boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

MEMLEKETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Kızkalesi´nde bir restoranda garson olarak çalışan Saygun'un, oğlu Ertuğrul Saygun ile aynı evde kaldığını belirledi. Cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen Ertuğrul Saygun, kaçtığı memleketi Gaziantep´te yakalandı. Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı belirtilen Saygun, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi. Ertuğrul Saygun´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.