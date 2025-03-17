Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? Bakan Göktaş duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan evde bakım maaşı ile ilgili açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
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Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Mart ayı evde bakım parasına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımının engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.
Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, aylık ortalama 543 bin kişinin söz konusu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını vurguladı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
2025 Ocak zammı ile artış evde bakım maaşı 11,54 oranında artış yaşadı.
Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye ulaştı.
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