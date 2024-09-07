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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama: 2024 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım aylığı 2024 Eylül ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Hak sahipleri 9 bin 77 TL tutarındaki devlet desteği için Bakan Göktaş'tan açıklama bekliyor. Her ay belirli bir tarihten sonra hesaplara yatırılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2024 Eylül ayı evde bakım parası sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:50
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        • 1

          Evde bakım parası sorgulama işlemleri hız kazandı. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı ödemesi e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Tutarı 9 bin 77 TL olan devlet desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bu ay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Buna göre Eylül ayı ödemelerinin de 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Eylül ayı ödemeleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

          Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.

        • 4

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

          Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

          Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 5

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

          Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

          Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın sağlanması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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