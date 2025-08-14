Evde bakım desteği ödemeleri, her ay olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını merak ederek araştırmalarına hız verdi. Memur maaş katsayısında yapılan son düzenleme sonrası, evde bakım yardımı tutarları da güncellenerek zamlı şekilde ödenmeye devam ediyor. Peki, 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek? İşte, yeni tutarlar ve güncel ödeme takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar…