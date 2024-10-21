Eva Longoria galadan yalın ayak çıktı
2024 Academy Museum Gala'ya katılan Eva Longoria, yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayakları yorulan ünlü oyuncu, galayı yalın ayak terk etti
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ABD'li oyuncu Eva Longoria, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Academy Museum Gala'ya katıldı.
49 yaşındaki 'Desperate Housewives' dizisi yıldızı, siyah kadife elbisesinin altına giydiği şık topuklu ayakkabısıyla geceyi zor tamamladı.
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Her yıl düzenlenen ve müzenin sergileriyle halka açık programları için fon toplamayı hedefleyen gala gecesi çıkışında Eva Longoria, çıplak ayaklarıyla görüntülendi.
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AYAKKABISINI EŞİ TAŞIDI
Kırmızı halıda Ricky Martin ile poz veren ünlü oyuncunun çıkışta otomobiline yürürken çıkardığı yüksek topuklu ayakkabısını ve çantasını, arkasından yürüyen eşi Jose Baston taşıdı.
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Eva Longoria ile Jose Baston,3 yıllık ilişkilerinin ardından 2016'da evlendi. Longoria, 2018'de 43 yaşındayken ilk kez anne oldu.
Eva Longoria, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher’la, 2007 - 2011 yılları arasında da basketbolcu Tony Parker ile evli kaldı.