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        Haberler Magazin Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

        Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

        Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil, cezası sonrasında ilk kez fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:54
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          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla; Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta ev hapsi cezası almıştı.

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          Ev hapsindeki ünlü şovmeni, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti.

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          Erbil, birlikte yer aldıkları fotoğrafa; "35 yıllık dostum" notunu düştü.

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