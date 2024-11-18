Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil, cezası sonrasında ilk kez fotoğrafını paylaştı
Giriş: 18.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla; Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta ev hapsi cezası almıştı.
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Ev hapsindeki ünlü şovmeni, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti.
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Erbil, birlikte yer aldıkları fotoğrafa; "35 yıllık dostum" notunu düştü.
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