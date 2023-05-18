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EuroLeague’de Yılın MVP’si Sasha Vezenkov!

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi

Giriş: 18.05.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
EuroLeague’de Yılın MVP’si Sasha Vezenkov!
AA / HABERTURK.COM

Turkish Airlines EuroLeague’de 2022-23 sezonu heyecanı Final Four organizasyonuyla birlikte son bulacak. Final Four’un başlamasına sayılı saatler kala EuroLeague’de sezonun en değerli oyuncusu da belli oldu.

Olympiakos’un yıldız forveti Sasha Vezenkov, MVP ödülüne layık görüldü. Vezenkov, ödülünü bugün (18 Mayıs) Kaunas’ta düzenlenen basın toplantısında aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vezenkov, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunun MVP'si unvanına layık görüldü.

Bu sezon 8 kez "double-double" yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17,2 sayı, 6,8 ribaunt ve 21,2 verimlilik puanı üretti. Vezenkov, sayı ve verimlilik puanı istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

Normal sezonu zirvede tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan Olympiakos'un performansında önemli pay sahibi olan Vezenkov, 5 kez haftanın, 2 defa da ayın MVP'si seçilmeyi başardı.

Öte yandan Vezenkov, Milos Teodosic (2010) ve Vassilis Spanoulis'in (2013) ardından Avrupa Ligi'nde MVP seçilen üçüncü Olympiakos oyuncusu oldu.

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