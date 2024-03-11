Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız

Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız

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Bir gün akbaba aşağıdaki çayırda ineklerinin otlaran genç bir çoban kız gördü. Çoban kızın adı Alice'ti. Artık güzel bir evim olduğuna göre bakacak birini bulmalıyım diye düşündü akbaba.

Sonra çayıra doğru uçtu. Çoban kızı kaptığı gibi havaya kaldırdı ve evine getirdi. Çoban kızın akbaba için çalışmaktan, evini temizleyip yemeklerini hazırlamaktan başka çaresi yoktu.

Çoban kız akbabanın elinden nasıl kurtuldu dersiniz?

Haydi gelin masalın devamını hep birlikte dinleyelim.