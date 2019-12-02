Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, nereli?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyunculuğa başladığı günden beri güzelliği ile ön plana çıkan genç oyuncu oynadığı dizi ve reklamlar ile herkes tarafından beğenilmiştir. Şuan Güvercin dizisinde Nefise karakterine hayat veren Eslem Akar kimdir? İşte hayatı...
ESLEM AKAR KİMDİR?
Eslem Akar 23 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlamıştır. Şuan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okumaktadır. 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Sen de Gitme adlı dizide rol aldı ve oyunculuk kariyerine bu şekilde başlamış oldu. Oyunculuk eğitimini 3 Mota Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde 4 yıl boyunca grup dersleri alarak tamamlamıştır.
Çeşitli reklamlarda oynayan oyuncu, Avlu dizisinde oynadığı karakter ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ecem karakterini canlandıran oyuncu bu rolü ile herkes tarafından çok beğenildi. Avlu dizisinden sonra 2018'de 4N1K dizisinde oyunculuk yaptı. Müdürün kızı Ece karakterini canlandırdı. Şuan ise Güvercin dizisinde Nefise karakterini canlandırıyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile yine herkesi kendine hayran bırakacak olan Eslem Akar, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sporla ilgileniyor. Masa tenisi, bisiklet, buz pateni, yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol ve futbol ile yakından ilgilenen oyuncu iyi derecede Fransızca ve Türkçe biliyor.
OYNADIĞI DİZİLER:
Sen de Gitme - 2011
Avlu - 2018
4N1K - 2018
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