Süper Lig'den 2015-2016 sezonunda düşen siyah-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'e teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde başladı.
Eskişehirspor'un başında 19 maça çıkan Özalan'la yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımı Mustafa Denizli çalıştırdı. Siyah-kırmızılılar, Denizli yönetiminde 16 müsabakaya çıktı.
2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında Sergen Yalçın, 23 karşılaşmada Yücel İldiz, son 5 maçta da Yılmaz Vural görev aldı. Siyah-kırmızılılar böylece 2017-2018 sezonunda 3 teknik adamla çalıştı.
ÇAPA 401 GÜN GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜ
Eskişehir temsilcisi 2018-2019 sezonunda ise teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile anlaşma sağladı. Siyah-kırmızılı takımın başında 38 maça çıkan ve görevi 401 gün süren Çapa'nın yerine 2019-2020 sezonunda Coşkun Demirbakan getirildi.
13 karşılaşmanın ardından görevinden ayrılan Demirbakan'ın yerine ise aynı sezon Mustafa Özer ile anlaşıldı. Özer'in görevine ise 2020-2021 sezonun 4. haftasının ardından son verilerek İlhan Var'la anlaşma yapıldı.
Beypiliç Boluspor'a dün iç sahada 2-0 yenilen Eskişehirspor, İlhan Var'la da yollarını ayırdı. Var, son 5 sezonda siyah-kırmızılı ekibin çalıştığı 9'uncu isim oldu.
18 takımlı ligde 3 puanla son sırada bulanan Eskişehirspor'da yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.
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