Eskişehir nerede? Eskişehir hangi bölgede, komşu illeri neler?

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Eskişehir, Türklerin eline geçerek Selçuklu hâkimiyeti altına girmiştir. Bu dönemde şehir yeniden imar edilmiş, camiler, medreseler ve kervansaraylarla gelişmiştir. 13. yüzyılda Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecinde Eskişehir önemli bir rol oynamıştır. Osman Gazi’nin fetih hareketleri sırasında şehir, Osmanlı topraklarına katılan ilk bölgelerden biri olmuştur. Bu dönemde Osmanlılar, Eskişehir çevresinde genişleyerek devletin temellerini atmıştır.

Osmanlı döneminde şehir, hem ticaret hem tarım açısından canlı bir merkez olmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise Eskişehir, sanayi, eğitim ve kültür alanlarında hızla gelişerek modern bir şehir kimliği kazanmıştır. Bugün Eskişehir, tarih boyunca barındırdığı uygarlıkların izlerini koruyan, aynı zamanda çağdaş yapısıyla İç Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

ESKİŞEHİR NEREDE?

Eskişehir, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin kuzeybatısında, Ankara ile Bursa arasında konumlanır. Doğusunda Ankara, batısında Kütahya, kuzeyinde Bilecik, güneyinde ise Afyonkarahisar illeri bulunur. Porsuk Çayı’nın hayat verdiği verimli bir ovada kurulan şehir, hem coğrafi yapısı hem gelişmiş sanayi ve eğitim altyapısıyla dikkat çeker. Ilıman karasal iklime sahip Eskişehir’de kışlar soğuk ve karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Şehir, sanayi, ulaşım ve üniversiteleriyle İç Anadolu’nun en modern yerleşim merkezlerinden biri olmuştur.

Eskişehir mutfağı, hem İç Anadolu'nun geleneksel tatlarını hem de göçlerle birlikte gelen farklı kültürlerin etkilerini taşır. Özellikle Balkanlar'dan gelen muhacirlerin katkısıyla mutfak kültürü çeşitlenmiştir. Şehrin en ünlü yemeği çi börektir; ince açılan hamurun içine kıyma konularak yağda kızartılmasıyla yapılır ve Eskişehir'in simgesidir. Balaban kebabı, yoğurt ve tereyağıyla servis edilen etli bir yemektir ve şehirde büyük bir üne sahiptir. Haşhaşlı gözleme, met helvası, boza ve kalabak suyu da yöreye özgü lezzetler arasındadır. Ayrıca keşkek, börek çorbası ve tirit gibi Anadolu'nun klasik yemekleri de sıkça yapılır. Eskişehir mutfağı, sade malzemelerle yapılan ama zengin tatlara sahip yemekleriyle İç Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini yansıtan bir mutfak olarak öne çıkar.

İç Anadolu Bölgesi’nin karakteristik özelliği, geniş bozkır alanlarıyla kaplı olması ve kara ikliminin belirgin şekilde hissedilmesidir. Eskişehir, bu yapının içinde yer almakla birlikte sanayi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmişliğiyle öne çıkar. Türkiye’nin en önemli demiryolu ve kara yolu kavşaklarından biri olması, şehrin ekonomik gelişimini hızlandırmıştır. Bölgede ayrıca linyit, bor ve magnezit gibi madenler bulunur; Eskişehir, bor madeni rezervleri açısından Türkiye’nin en zengin illerinden biridir. REKLAM Kültürel açıdan Eskişehir, İç Anadolu’nun geleneksel yapısını modern şehir yaşamıyla birleştirir. Üniversiteleri, sanat etkinlikleri, müzeleri ve kültürel festivalleriyle bölgenin çağdaş yüzünü temsil eder. Coğrafi, ekonomik ve kültürel özellikleriyle Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi’nin hem tarihi hem modern kimliğini yansıtan özel şehirlerinden biridir. ESKİŞEHİR KOMŞU İLLERİ Eskişehir, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve çevresinde beş farklı il ile komşudur. Doğusunda Ankara, batısında Kütahya, kuzeyinde Bilecik, güneyinde Afyonkarahisar, kuzeybatısında ise Bursa bulunur. Bu konum, Eskişehir’i İç Anadolu’nun batıya açılan kapısı haline getirir. Hem coğrafi hem ekonomik açıdan geçiş noktası olan şehir, Orta Anadolu platoları ile Marmara ve Ege bölgeleri arasında doğal bir köprü görevi görür. Ulaşım, ticaret ve sanayi bakımından bu illerle güçlü bağlar kurmuştur.

Doğusunda yer alan Ankara, Türkiye’nin başkenti olması sebebiyle Eskişehir’in komşularından biridir. İki şehir arasındaki kara ve demiryolu bağlantıları oldukça gelişmiştir. Özellikle hızlı tren hattı, ekonomik ve sosyal etkileşimi artırmıştır. Batısında bulunan Kütahya, doğal kaynakları ve maden zenginliğiyle bilinir. Eskişehir ile Kütahya arasındaki bölge, tarım ve sanayi faaliyetleri bakımından benzer özellikler taşır; ayrıca termal turizm alanında iki şehir arasında ortak bir potansiyel bulunur. Kuzeyde Bilecik yer alır ve Marmara Bölgesi’nin iç kesimlerinde konumlanır. İki il arasındaki bağlantı, hem sanayi hem de ticaret açısından önemlidir. Bilecik üzerinden Marmara limanlarına ulaşım kolaylığı, Eskişehir’in ihracat kapasitesini destekler. Güneydeki Afyonkarahisar, tarım, hayvancılık ve termal turizm açısından Eskişehir ile benzer bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu bölgede özellikle tarım ürünleri ve gıda ticareti öne çıkar. Kuzeybatısında yer alan Bursa, sanayi ve ticaretin merkezlerinden biridir; Eskişehir ile Bursa arasındaki kara yolu, hem ekonomik hem turistik açıdan yoğun olarak kullanılır.

Eskişehir’in bu beş il ile kurduğu güçlü kara ve demiryolu bağlantıları, onu Türkiye’nin ulaşım ve sanayi ağında stratejik bir konuma yerleştirir. Coğrafi olarak üç bölgeye; İç Anadolu, Marmara ve Ege yakın olması, şehre hem ekonomik çeşitlilik hem kültürel zenginlik kazandırmıştır. Bu özellikleriyle Eskişehir, Türkiye’nin batıya açılan en önemli şehirlerinden biri olma özelliğini taşır.