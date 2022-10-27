Yeşilçam filmi deyince herkesin aklına eski Türk filmleri gelir. Bu filmlere Yeşilçam diyoruz ancak birçok kişi bu ismin nereden geldiğini bilmiyor. Peki, eski Türk filmlerine neden Yeşilçam filmi deniyor? Detaylara bakalım.

ESKİ TÜRK FİLMLERİNE NEDEN YEŞİLÇAM DENİR? Eski Türk filmlerini Yeşilçam filmleri olarak da anıyoruz. Bunun sebebi aslında çok eskiye dayanıyor. Aslında bu isim, Yeşilçam sokağından geliyor.

Yeşilçam Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu semtinin Taksim'e yakın kısmında yer alan bir sokak. 1980 öncesi dönemde film şirketlerinin çoğunluğunun yazıhaneleri bu sokakta bulunduğu için, Türk sineması kısaca Yeşilçam diye anılmaya başlamıştır. Yeşilçam, bir nevi Türkiye'nin Hollywood'u olarak anılır.