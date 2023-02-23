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Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu

İstanbul'da eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Osman Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 23.02.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu - Haberler
AA

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç (68), İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, eski milletvekili Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti. Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

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