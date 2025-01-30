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        Haberler Dünya Eski Almanya Başbakanı Merkel, göç önergesinin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla onaylanmasını eleştirdi | Dış Haberler

        Eski Almanya Başbakanı Merkel, göç önergesinin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla onaylanmasını eleştirdi

        Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin hazırladığı, göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önergenin aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle meclisten geçmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:33
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        Merkel'den AfD'ye eleştiri
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        Merkel, internet sitesinden yaptığı açıklamada Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı ve Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz'in konuşmasına atıfta bulunarak, "29 Ocak 2025'te Alman Federal Meclisinde yapılan oylamada ilk kez AfD'nin oylarıyla çoğunluğa izin (önergenin kabul edilmesi) vermenin yanlış olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Bu sebeple Merz'i de eleştiren Merkel, önergenin aşırı sağcı AfD partisinin oylarıyla kabul edilmesi yerine tüm demokratik partilerle görüşülerek çalışma yürütülmesinin gerektiğini söyledi.

        Merkel, Magdeburg ve Aschaffenburg kentlerindeki korkunç saldırıları gelecekte önlemek için tüm demokratik partilerin taktiksel manevralar yerine dürüstçe, ölçülü tonla ve geçerli Avrupa yasalarına dayanarak her şeyi birlikte yapmaları gerektiğini kaydetti.

        CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge, aşırı sağcı AfD partisinin de oylarıyla dün meclisten geçmişti.

        Önergede tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması talep ediliyor.

        Önergede ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da isteniyor.

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