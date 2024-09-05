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        Haberler Dünya Esir takası anlaşması imzalamasını isteyen İsraillilerden Savunma Bakanlığı yakınında gösteri | Dış Haberler

        Esir takası anlaşması imzalamasını isteyen İsraillilerden Savunma Bakanlığı yakınında gösteri

        İsrail'de hükümetin Hamas Hareketi ile esir takası anlaşması imzalamasını talep eden binlerce kişi, Savunma Bakanlığı yakınında ve bazı bakanların konutlarının önünde gösteriler düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 01:49 Güncelleme: 05.09.2024 - 01:50
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          İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında ve bazı bakanların konutlarının önünde toplandı.

        • 2

          Hükümetten Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için esir takası anlaşması imzalanmasını isteyen göstericiler, Gazze’de ölü ele geçirilen 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıdı.

        • 3

          Göstericiler, “Hemen anlaşın, Canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür.” şeklinde sloganlar attı.

        • 4

          İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        • 5

          Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        • 6

          İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 41 bine yaklaşırken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

        • 7

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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