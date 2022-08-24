Eşini ve 3 çocuğunu katletmişti! Babaannedeki 2 çocuk kurtulmuş!

Şırnak’ın İdil ilçesinde, alınan bilgilere göre Hasan Karaslan (40), evde uyudukları sırada cinnet getirerek eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.
POLİSE GİDİP TESLİM OLDU
İHA'da yer alan habere göre Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Başlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Ölenlerin otopsi işlemleri devam ederken, yakınları hastane önüne gözyaşlarına boğuldu.
ŞİZOFRENİ OLDUĞU İDDİASI
Komşulardan edinilen bilgilere göre, minibüs şoförü olan Hasan Karaaslan’ın şizofreni hastası olduğu, ara ara hastalığının nüksettiği belirtildi.
BABAANNEDEKİ 2 ÇOCUK KURTULDU
Öte yandan olay anında, komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuk ise katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan'ın komşularından Ali Yıldırım, Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"
Ali Yıldırım, “Hasan'la kaç seneden beri komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum” dedi.
"HİÇ KİMSEYE ZARARI YOKTU"
Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" diye konuştu.
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