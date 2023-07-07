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        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı: Ev hapsi istedi

        Eskişehir'de, boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı, göğsünden bıçaklayıp öldüren Sibel Yıldız'ın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mütalaasını açıklayan savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği Sibel Yıldız, 3 çocuğu olduğunu belirterek, ev hapsi istedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 18:37
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
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        Eskişehir'de, eşi Tahir Yıldız'ı (35), göğsünden bıçaklayıp öldüren Sibel Yıldız (26) hakkında istenen ceza belli oldu.

        Olay, Ekim 2021'de, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi. Çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü; Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        İhbar üzerine, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasıyla hazırlanan iddianameyle, Sibel Yıldız hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        "BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN ONA DENK GELDİ"

        Sanık Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" dedi.

        3 ÇOCUĞU OLDUĞUNU BELİRTEREK, EV HAPSİ İSTEDİ

        Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına da tutuklu sanık Sibel Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede, adli tıp kurumundaki incelemede Sibel Yıldız'ın akli dengesinin yerine olduğuna dair rapor okundu. Savcı, Sibel Yıldız hakkındaki mütalaasını açıklayıp, "Eşi kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Tutuklu sanık Sibel Yıldız, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        #eskişehir haberleri
        #Sibel Yıldız
        #Son dakika haberler
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