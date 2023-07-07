Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı

Eskişehir'de, eşi Tahir Yıldız'ı (35), göğsünden bıçaklayıp öldüren Sibel Yıldız (26) hakkında istenen ceza belli oldu.

Olay, Ekim 2021'de, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi. Çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü; Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasıyla hazırlanan iddianameyle, Sibel Yıldız hakkında, "Eşi kasten öldürmek" suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN ONA DENK GELDİ"

Sanık Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" dedi.