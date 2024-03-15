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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi ve kızını öldüren öğretmen vahşetin gerekçesini açıkladı!

        Eşi ve kızını öldüren öğretmen vahşetin gerekçesini açıkladı!

        Erzurum'da, eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren 23 yıllık coğrafya öğretmeni 46 yaşındaki Zülküf Böçkün'ün ifadesi ortaya çıktı. Böçkün'ün ifadesinde, "Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim. 'O kişiyi ben arayacağım' dedim ve kabul etmeyince mutfaktan aldığım bıçakla üzerine saldırdım. Kızım araya girince ona da vurdum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:41
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        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
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        Erzurum'da olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi.

        YATAK ODASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri uyumaya gidince, Zülküf Böçkün (46) ile ebe eşi Kadriye Böçkün arasında, yatak odalarında tartışma çıktı.

        EKMEK BIÇAĞIYLA EŞİNE VE KIZINA SALDIRDI

        Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan evde olan tek kızı Asude Helen de odaya girip, tartışmaya dahil oldu. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Zülküf Böçkün, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe olan eşi ve kızına saldırdı.

        2. BIÇAĞI ALIP VURMAYA DEVAM ETTİ

        Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu. Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla geri dönüp eşi ve kızına vurmaya devam etti.

        ANNEYE 24, KIZINA 14 BIÇAK DARBESİ

        Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken, Böçkün kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE VE KIZI TOPRAĞA, BABA CEZAEVİNE

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zülküf Böçkün’ü kullandığı otomobille 52 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesi girişinde yakalayıp, gözaltına aldı. Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen’in cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zülküf Böçkün ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

        BİR AYDIR İLAÇLARINI ALMIYORMUŞ

        Kendisine engel olmaya çalışan yakınlarının da yaralanmasına neden olan Zülküf Böçkün'ün mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Böçkün, "Keşke bunlar olmasaydı. Pişmanım. Hastayım ve bir aydır ilaçlarımı kullanmıyorum. Eşimle zaman zaman ailevi konular nedeniyle tartışırdık. 14 Mart gece yarısı eşimin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendim. Bu saatte kim arıyor diye tartıştık ve kendisine 'O kişiyi ben arayacağım' dedim, bunu kabul etmeyince öfkelendim ve mutfaktan aldığım bıçakla üzerine saldırdım. Kızım araya girip annesini savununca ona da vurdum" dediği öğrenildi.

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        #Erzurum
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