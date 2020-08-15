Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var... Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık.

Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun. Evin bir odası Eser'in çalışma odası olacak. Üst katta sadece bir oda ve bir de giyinme odası gibi minik bir alan var...