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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta ücretsiz meme kanseri tarama hizmeti | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta belediye ücretsiz meme kanseri tarama hizmeti sunuyor

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kadınları bilinçlendirmek ve meme kanseriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kanser tarama hizmeti veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti'nde ücretsiz radyoloji hizmeti de sunuluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:14
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        Esenyurt'ta ücretsiz meme kanseri tarama hizmeti
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        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti" ile 40 yaş ve üzeri kadınların mamografi, ultrason ve MR gibi işlemleri ücretsiz olarak sunuyor. Bu uygulamayla erken evrede kanser teşhisinin konulması ve kadınların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

        Hastalığın kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce tespit edilebildiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefi Ersoy Lale, "Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kere mamografi çektirmesi, meme ultrasonografisi ve MR incelemesi yaptırması gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı başarıya ulaştırıyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in öncülüğünde ilçemizdeki 40 yaş ve üzeri kadınlara mamografi hizmeti sunuyoruz. İBB iş birliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmada sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yaparak vatandaşlarımıza ulaştık. Çağrı merkezlerimiz üzerinden alınan başvurular sonucu servislerimizle kadınları radyoloji merkezine getirerek tedaviden yararlanmalarını sağladık. Hizmetimiz her ay düzenli olarak devam edecek" dedi.

        Meme kanseri taraması için hastanelerden randevu alamadığını belirten Gülçin Kaya da "Belediyemizin sağlık hizmetlerinden çok memnunuz. Mamografi çekilmek için randevu alamıyorduk, hastaneye gidemiyorduk. Belediyemiz servislerle bizi buraya getirdi. İşlemlerimiz ücretsiz olarak yapıldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezi üzerinden Sağlık İşleri Müdürlüğüne ulaşarak, kayıt yaptırabiliyor.

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