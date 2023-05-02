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Esenyurt Belediyesi'nin toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar başladı

Esenyurt Belediyesi'nin her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıt alımı başladı. Vatandaşlar, 2 Haziran'a kadar kayıtlarını kendilerine en yakın merkeze giderek yaptırabilecek

Giriş: 02.05.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta toplu sünnet kayıtları başladı
İHA

İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonunun kayıtları başladı.

4-15 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği toplu sünnetin başvuruları 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilecek.

Kayıtlar, Kıraç Beyaz Masa, Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği, Özel Eğitim Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alınacak. Vatandaşlar, kayıtlarla ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı hattından 1575 dahilisini tuşlayarak ulaşabilecek.

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