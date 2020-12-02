DHA

Esenyurt, Fatih Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında 869. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dairede patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın çıkan dairede yaşayan ve olayda ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

YARALININ DURUM AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallenin doğalgazını önlem amaçlı kesti.

ÇEVREDEKİ BAZI BİNALARIN CAMLARI KIRILDI

Yangın sonrası meydana gelen patlama nedeniyle çevredeki bazı binalar hasar görürken, bazı dairelerin camlarının da kırıldığı görüldü.

Yangın sırasında itfaiye ekipleri daire de meydana gelen patlamanın neden kaynaklandığını araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.