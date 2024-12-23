Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Esenyurt'un Osmangazi Mahallesi Küçükayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde kaldırım kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abdullah A'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Silahla vurulduğu anlaşılan Abdullah A'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        İsrail: Yemen'e saldıracağız
        İsrail: Yemen'e saldıracağız
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Trump'tan Grönland çağrısı
        Trump'tan Grönland çağrısı
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Habertürk Anasayfa