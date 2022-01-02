15 saatlik intihar girişimi!

İHA

Olay, Esenyurt Kıraç’ta dün sabah 05.00 sıralarında saatlerinde başladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs 22 katlı binanın 11’nci katındaki balkona çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şahıs saatlerince çıktığı balkonda müzakereci polisler tarafından ikna edilmek için uğraşıldı.

ÇEKİDEK YİYİP, 'ATLA' DİYE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. İkna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı gençler çekirdek alarak olayı film izler gibi izleyip ‘Atla’ diye tezahürat yapması dikkat çekti.

GÖZÜNE LAZER TUTTULAR

Yaşanan olayda bazı duyarsız vatandaşların yaptıkları, kendilerince oyun olan hareketler görenleri şaşkına çevirdi. İkna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya sarkan kişinin gözüne çevrede bulunan bir kişi lazer tuttu. Şahsın lazerden etkilenmemesi faciayı önledi.

15 SAAT SONRA POLİS KURTARDI

Balkondaki kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraşan polis ekipleri, ikna etmeyi başaramadı. 15’inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket ederek bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp balkona aldı. İntihara kalkışan kişiyi sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürüldü.