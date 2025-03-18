Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı
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Erzincan'da sanayide çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan ve motor ustası olduktan sonra kendi dükkanını açan Murat Sazçalan, 2018 yılından bu yana iş yerindeki boş zamanlarında hayalindeki off-road aracını yapmaya çalıştı.
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Doğal gaz boruları ile farklı araçlardan topladığı motor ve şanzımanı bir araya getirip çalışmasını yeni tamamlayan Sazçalan, şu sıralar darbelere dayanıklı aracını trafiğe kapalı engebeli alanlarda test ediyor.
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Aracıyla off-road yarışlarına katılmayı hedefleyen Sazçalan, organizasyonlarda Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyor.
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"KENDİNE GÜVENEN VARSA GELSİN, YARIŞALIM"
Murat Sazçalan, daha önce katıldığı off-road yarışlarında kullandığı araçlardan beklediği performansı alamadığı için araç yapmaya karar verdiğini söyledi.
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Bunun üzerine 2018 yılından bu yana iş yerinde özel tasarım off-road aracı yaptığını ifade eden Sazçalan, şöyle konuştu:
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"Erzincan'ı yaptığım araçla temsil ederek yarışlara katılacağım. Aracım iddialı bir araç. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım. Güvenlik önlemlerimiz içerisinde altı gergili emniyet kemerimiz, off-road kaskımız var.
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İlerleyen zamanlarda oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazımızı koyacağız. Türkiye'de benim arabam ilk diye düşünüyorum. Yapanlar varsa da haberim yok ama yapan varsa gelsinler yarışalım, dostluklarımız olsun."
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Sazçalan, yaptığı aracı sanayi sitesindeki trafiğe kapalı alandaki arazide test ettiğini belirterek, "İnşallah denememizde başarılı oluruz. Yaklaşık 10-15 tane kendi kafamda belirlediğim engel var. Bunların hepsinden arabamın geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.
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