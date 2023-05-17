Yabancı uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu

AA'nın haberine göre, bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü HES’e ait sulama kanalında arama çalışması başlattı.

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