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Erzincan'da İran uyruklu çoban ölü bulundu

Erzincan'da kendisinden haber alınamayan İran uyruklu çobanın, HES'e ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Giriş: 17.05.2023 - 05:01 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da İran uyruklu çoban ölü bulundu
Yabancı uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu
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AA

Erzincan’da çobanlık yapan İran uyruklu kişi HES su kanalında ölü bulundu.

Kent merkezine bağlı Günbağı köyünde yaşayan T.G, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou’dan (39) haber alamaması üzerine durumu ekiplere bildirdi.

SULAMA KANALINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AA'nın haberine göre, bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü HES’e ait sulama kanalında arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ MAZGAL ÖNÜNDE BULUNDU

Yaklaşık 2 saat bölgede arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, Hajıpourkhalkalou’nun cesedini kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1,5 kilometre ilerde kanala ait mazgal önünde buldu.

Kanaldan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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