08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal mücadele sonrasında sert açıklamalar yaptı. İlk olarak maçı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı ""Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz" dedi.
"NEDEN EŞİT OLAMIYORUZ?"
VAR'ı hatırlatarak isyan eden Yanal, "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Sonunu nasıl getireceksiniz?" yorumunu yaptı.
"AYARLARI DÜZELTİN. AYAKLARINIZI DENK ALIN"
Yanal sözlerine şöyle devam etti: "Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın"
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