Ersin Korkut kimdir, nereli? Ersin Korkut'un hayatı ve kariyeri

Survior 2024: All Star'da kırmızı takımda yarışan Ersin Korkut, dün akşam yayınlanan bölümle adaya veda etti. Korkut'un vedası sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan beri hayatımızda olan Ersin Korkut, 2020 yılında da Survivor'da mücadele etmiş fakat sakatlanarak ayrılmıştı. İşte, Ersin Korkut'un hayatı ve kariyerine dair detaylar...