Ersin Korkut kimdir, nereli? Ersin Korkut'un hayatı ve kariyeri
Survivor'da dün akşam adaya veda eden isim Ersin Korkut oldu. Vedası üzerine sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren Ersin Korkut'un hayatı da merak konusu oldu. Peki, Ersin Korkut kimdir? İşte detaylar...
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Survior 2024: All Star'da kırmızı takımda yarışan Ersin Korkut, dün akşam yayınlanan bölümle adaya veda etti. Korkut'un vedası sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan beri hayatımızda olan Ersin Korkut, 2020 yılında da Survivor'da mücadele etmiş fakat sakatlanarak ayrılmıştı. İşte, Ersin Korkut'un hayatı ve kariyerine dair detaylar...
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ERSİN KORKUT KİMDİR?
8 Kasım 1977'de Hakkari'de dünyaya gelen oyuncu, teyzesinin oğlu olan Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle sinema dünyasına adım attı. 2008 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda eğlenceli oyunculuğu ile göz önünde olan Korkut, 2010 yılında Çocuklar Duymasın'da İhsan rolünü canlandırdı.
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Bana Bir Şeyhler Oluyor tiyatro oyunu ile tiyatro hayatına başlayan Ersin Korkut, 2005 yılında tiyatro kariyerini sinema dünyasına taşıdı ve Organize İşler'in kadrosunda yer aldı. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor:Ünlüler Gönüllüler'e katıldı. Sakatlığı nedeniyle 11. haftada yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
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ERSİN KORKUT FİLMLERİ NELERDİR?
2005 yılında Organize İşler filminde oynamasının ardından sinema sektörünün kapıları kendisine açıldı. 2007 yılında Şafak Sezer ile Kutsal Damacana filminde rol aldı. 2011 ve 2022'de serinin devam filmlerinde de Sebo ve Asım karakterlerine hayat verdi. Neşeli Hayat, Patron Mutlu Son İstiyor, Ekşi Elmalar, Kolonya Cumhuriyeti gibi filmlerde de boy gösterdi. 2022 yılında kuzeni Yılmaz Erdoğan ile Organize İşler:Sazan Sarmalı filminde oynadı ve "Pokemon Ersin" adlı karakteri canlandırdı.