Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ersay Üner, Etiler'deki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Üner; "ABD'de bir şirketim var, yakında bu projeyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

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"BEKLENTİSİZ MÜZİK YAPIYORUM"

Müziğe olan tutkusunu ifade eden Ersay Üner; "14 yaşımdan beri çalışıyorum ve müzik yapıyorum. Ben beklentisiz müzik yapıyorum, müziğin peşinden gidiyorum" dedi. Yoğun geçen kış sezonunda iki yeni şarkı yayınladığını belirten Üner, yaz aylarına girmeden bir şarkı daha çıkarmaya hazırlandığını söyledi.