Erol Evgin'den 'Sigaramın Dumanına Sarsam'a klip çekti
Erol Evgin, meslektaşlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Sevdiklerim 2' albümünün sekizinci klibi 'Sigaramın Dumanına Sarsam' adlı şarkıya çekildi
Erol Evgin, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendi tarzıyla yorumladığı 'Sevdiklerim 2' albümünün sekizinci klibi 'Sigaramın Dumanına Sarsam'a çekti.
Sözleri Hüsnü Arkan'a, müziği Mehmet Nadir Göktürk'e ait olan 'Sigaramın Dumanına Sarsam' isimli şarkı; akustik bir sound ile Firuz İsmailov'un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşliğinde kaydedilip, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde kliplendirildi.