GÖZ MAKYAJI

Erkekler, parlak ve koyu renk göz makyajını pek çekici bulmuyorlar. Pembeler, sarılar gibi canlı tonlar onlara göre değil. Onların ideali nötr tonlarında bir göz makyajı. Siyah veya kahverengi göz kalemi ile gözlerinizin güzelliğinizi vurgulayın. Far ile de gerekli dumanlı görüntüyü verin. Basit bir maskara uygulaması onlara daha çekici geliyor.