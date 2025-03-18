Erkek arkadaşını sokakta evire çevire dövdü!

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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SAÇINDAN ÇEKİP ÇANTAYLA VURDU İHA'daki habere göre erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum. Vursak başımız belaya girecek" demesi üzerine öfkelenen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.