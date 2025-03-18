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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek arkadaşını sokakta evire çevire dövdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Erkek arkadaşını sokakta evire çevire dövdü!

        İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından darp etti. Adam, "Git, seni istemiyorum. Vursak başımız belaya gidecek" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurup tekmeledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:04
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        Erkek arkadaşını sokakta evire çevire dövdü!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        SAÇINDAN ÇEKİP ÇANTAYLA VURDU

        İHA'daki habere göre erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum. Vursak başımız belaya girecek" demesi üzerine öfkelenen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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