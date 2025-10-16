Erhan Erentürk: Gençlerbirliği evim oldu

Gençlerbirliği'nde taraftarların en çok sevdiği isimlerden olan kaleci Erhan Erentürk, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin geçen sezonki tüm maçlarında görev yapan ve performansıyla kırımızı-siyahlı ekibin Süper Lig'e yükselmesine önemli katkı sağlayarak taraftarların gönlünü kazanan Erhan, "Ben de onları çok seviyorum. Gerçekten bu aramızdaki bağ, çok gönülden bir bağ." dedi.

Taraftarların iyi günde de kötü günde de takımı desteklediğine işaret eden Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon bütün maçlarda forma giydim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. 38 maçta kötü günlerim de oldu. Hiçbir zaman kötü bir tezahürat, kötü bir yorum görmedim. Hep destek oldular. Bu, beni daha çok güçlendirdi. Takımın içerisinde de geçtiğimiz sene çok güzel bir aile ortamımız vardı. Klasik, her zaman derler 'aile ortamı' diye ama bizimki gerçekten çok başkaydı. Gerek personelimiz, gerek futbolcular, teknik ekip olsun, bu şekilde başarılı olduk."

Erhan, taraftarların sevgisinin motivasyonunu olumlu etkilediğini vurgulayarak, "İster istemez bu beni motive ediyor. Şimdi güzel bir ilgi, alaka var. Ben de onları çok seviyorum ama sadece sevmek yetmiyor. Bunu sahada performansla, mücadeleyle taçlandırmak gerekiyor. Taraftarların ilgisine layık olmak gerekiyor. Bunun için çok çabalıyorum, çalışıyorum. Öyle çok güzel bir gönülden bağımız var." diye konuştu.

"KENDİMİ HAZIR TUTTUM"

Erhan Erentürk, Süper Lig'de ilk 4 haftada şans bulamasa da sonrasında kaleyi devralarak kurtarışlarıyla Gençlerbirliği'nin 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına katkı sağladı.

30 yaşındaki kaleci, sezon başında şans bulamamasıyla ilgili soruyu "Biz, profesyonel oyuncularız. Yeri geliyor oynayacağız, yeri geliyor oynamayacağız. Bu takımda geçen sene ful oynadım ama sizin de dediğiniz gibi lige ben başlamadım. Ama her zaman çalışıp kendimi hazır tuttum. Bu bir tercih meselesidir. Oynamadığımızda da zaten çalışıp kendimizi hep hazır tutmamız lazım. Forma geldiğinde o performansı göstermek gerekiyor. Bu takım için sahada, tribünde, kulübede elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaleciler Gökhan Akkan ve Ricardo Velho'nun transfer edildiğinin hatırlatılması üzerine Erhan, şöyle devam etti:

"Çok kaliteli kaleciler var. Kalecilerin arasında çok güzel bir çalışma ortamı var. İyi bir arkadaşlığımız da var. Kaleci hocamız, Neşet hoca da bu dengeyi çok iyi sağlıyor. Biz, birbirimizi ileriye itmeye çalışıyoruz. Yani sahada o gün kim olursa olsun, sonuçta formayı giyen arkadaşımız buraya iyi bir performans vermek zorunda. Bu çalışma ortamı, rekabet bizi daha çok ileriye atıyor. Yani güzel bir ortamımız var. Kim oynarsa oynasın, burada performans verdiği sürece sıkıntı yok."

"GENÇLERBİRLİĞİ EVİM OLDU"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması gerektiğinin altını çizen Erhan, kırmızı-siyahlı takımın kendisi için ne ifade ettiğiyle ilgili soru üzerine, "Gençlerbirliği'ne ilk geldiğim sene eşimle yeni evlenmiştik. O da sağ olsun, bana çok destek oluyor. Eşim de Ankara'yı çok seviyor, o da beni motive ediyor. Çünkü insanların beni sevdiğini biliyor. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmamam gerektiğini de biliyor. Beni hep motive ediyor. Burada çok güzel bir aidiyet duygum var. Burada hep iyi oynamak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. Burası benim evim gibi oldu artık. Bütün ailem de burayı benimsedi. Ben de çok benimsedim. Yani öyle bir bağım var." ifadelerini kullandı.

Erhan, Gençlerbirliği'nin 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e "sancılı" başlamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sezona ilk başladığımızda kampta gerçekten transferler biraz geç kaldı. Bu bir gerçek. Çok fazla genç oyuncuyla kamp yaptık. Yani genç, bu formayı giyen her oyuncu değerli ama çok fazla genç oyuncu bir anda olunca tabii ister istemez çok böyle net bir oyun çıkmıyor. Transferlerin birer birer gelmesiyle zamanla daha iyi bir oyun çıkmaya, antrenman kalitesi artmaya başladı. Zaten maçlar devam ederken de halen transfer yapmaya devam ediyorduk. Oyunumuz gelişmeye başladı. Performans da ister istemez biraz arttı. O yüzden biraz geç kalmasak daha iyi başlayabilirdik ama sıkıntı yok. Bundan sonrası inşallah güzel olacak. Çalışma ortamımız çok güzel. Hocamız da bunun farkında. Tempolu çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. Artık diğer takımlarla rekabet edebilecek kapasiteye geldik."

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM" "Süper Lig'de kalıcı olabilmek için mevcut kadro yeterli mi?" sorusuna Erhan, "Yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii eksikliklerimiz var. Çünkü biraz aceleye geldi. Ama şu an herkes bulunduğu yerin farkında. Gelen oyuncularda bu çok yoktu ama onlar da yavaş yavaş buranın çok büyük bir kulüp olduğunun farkına varmaya başladılar. Bu da onları daha çok hırslandırdı. Yani şu an her oyuncu katkı verebilecek kapasitede. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum." yanıtını verdi. "Ligde kalabileceğimize gönülden inanıyorum." diyen Erhan, "Şimdi şöyle bir gerçek var, bazı takımlar çok kalburüstü. Bir oyuncuya verdikleri bonservis, belki bir takımın sezonda bütün oyunculara verdiği maaşlara eşdeğer, belki daha fazlası. Çok iyi çalışarak, takım oyununu sahaya yansıtarak her takımla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Şu an ben gerçekten iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Milli takım arası da bize iyi geldi. Takım oyunumuzu güçlendirip ligde kalacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. "BARTHEZ'E BENZETİLMEK HOŞUMA GİDİYOR" Fiziğinin Fransız eski kaleci Fabien Barthez'e benzetilmesiyle ilgili Erhan, "Dünya çapında bir kaleciye benzetilmek benim hoşuma gidiyor. Yani gerçekten yıllarca dünya futboluna damga vurmuş bir kaleci. Hoşuma gidiyor." dedi. Erhan, kariyerinde şanssızlıklar yaşadığına değinerek, "Kariyerim boyunca hep çok çalıştım. Ağır sakatlıklar yaşadım. Şu an çok şükür bir sakatlığım yok. Çok takımda oynadım, şanssızlık yaşadığım takımlar oldu ama Gençlerbirliği bana burada can verdi, bana sahip çıktı. Ben de sahada en büyük karşılığı vermeye çalışıyorum. Performansımın da şu an iyi olduğunu düşünüyorum ama her zaman daha iyisi vardır. Daha iyiyi bulmak için çalışıyorum. Şu an kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hissediyorum." şeklinde konuştu. BEŞİKTAŞ MAÇI Erhan Erentürk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'tan çekinmediklerini belirtti. Siyah-beyazlı takımla oynayacakları maça ilişkin Erhan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Beşiktaş gerçekten güçlü bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. İçeride özellikle baskılı oynuyorlar, çok güçlü de taraftarları var. Şu an çekineceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum, her takımla başa baş mücadele edebiliriz. Puan ya da puanlar alabiliriz. Çünkü takımda aidiyet duygusu arttı. Karakterli, kaliteli oyuncularımız da var. Onlar da işin içine girmeye başladı. Daha da gireceklerine inanıyorum. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şu an bütün maçlarda biz, puan ya da puanlar almaya adayız."