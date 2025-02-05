Ergin Ataman: Tüm bunlara rağmen kazanmak çok özel

THY EuroLeague'de Panathinaikos, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 91-90 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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"BU SADECE BİR GALİBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Ataman: "Maç çok fazla değişti. Bazen biz, bazen Fenerbahçe kontroldeydi. Son pozisyonda agresif bir savunma yapmaya karar verdilk. Çok iyi bir iş çıkardık. Şansımız yanımızdaydı sonrasında faul yaptıkları için. Bu geceki basketboldan tam olarak tatmin oldum diyemem. Buna rağmen Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu harika karakterine rağmen, onların bu taraftara karşı oynaması hiç kolay değil, son iki dakikada 5 sayı gerideydik, bizi 3 sayılarla cezalandırdılar, tüm bunlara rağmen kazanmak çok özel. Bu sadece bir galibiyet. Şimdiden Anadolu Efes maçını düşünmeye başlamalıyız. Bizi zor bir rakip daha bekliyor." dedi.

"EN İYİ NOKTAMIZDA DEĞİLDİK" Ataman, açıklamasının devamında "Bazı önemli oyuncularımızdan yoksun oynuyoruz ama biraz daha rekabet gücü ortaya koymaya çalışıyoruz. İçeriye atak etmeye çalışıyoruz. Geçiş hücumları için agresif savunma yapmamız gerekiyor. Eğer içeride skor bulamıyorsak, başımızın belaya girdiği yerleri de gördük. Basketbol olarak en iyi noktamızda değildik, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum ortaya koydukları karakter için." ifadelerini kullandı.