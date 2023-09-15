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Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi geçtiğimiz hafta sona erdi.

Zirve sonrası ülke liderleri G20'deki görüşmelere dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da resmi Twitter hesabından zirvedeki temasları özetleyen bir videoyu "Tek gezegen, tek aile, tek gelecek. Herkesin üzerine düşeni yapması gereken yer" notuyla paylaştı.

Zirvede, G20'den anlar ile birlikte Macron'un liderlerle yaptığı ayaküstü ve ikili sohbetlere de yer verildi. Videoda Cuhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüşmesi de bulunurken, gülümseten diyaloglara yer verildi.

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Paylaşımda Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşurken "Libya konusunu yeniden konuşabilirsek çok sevinirim" derken Erdoğan Fransız lidere "Hani gelecektin?" diye soruyor.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelecektim ancak orada yoktunuz. Tamam tabii geleceğim" diye yanıtını veriyor. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek "Tamam gel konuşalım" diyor.

Bu sohbetin ardından iki lider gülümseyerek tokalaşıp alandan uzaklaşıyorlar.

* Haberin görselleri Emmanuel Macron'un Twitter hesabından (@EmmanuelMacron) servis edilmiştir.