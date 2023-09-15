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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un G20 diyalogu: Hani gelecektin?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un G20 sohbeti: Hani gelecektin?

        Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki anlar gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:49
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        "Hani gelecektin?"
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        Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi geçtiğimiz hafta sona erdi.

        Zirve sonrası ülke liderleri G20'deki görüşmelere dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron da resmi Twitter hesabından zirvedeki temasları özetleyen bir videoyu "Tek gezegen, tek aile, tek gelecek. Herkesin üzerine düşeni yapması gereken yer" notuyla paylaştı.

        twitter

        Zirvede, G20'den anlar ile birlikte Macron'un liderlerle yaptığı ayaküstü ve ikili sohbetlere de yer verildi. Videoda Cuhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüşmesi de bulunurken, gülümseten diyaloglara yer verildi.

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        Paylaşımda Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşurken "Libya konusunu yeniden konuşabilirsek çok sevinirim" derken Erdoğan Fransız lidere "Hani gelecektin?" diye soruyor.

        Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelecektim ancak orada yoktunuz. Tamam tabii geleceğim" diye yanıtını veriyor. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek "Tamam gel konuşalım" diyor.

        Bu sohbetin ardından iki lider gülümseyerek tokalaşıp alandan uzaklaşıyorlar.

        * Haberin görselleri Emmanuel Macron'un Twitter hesabından (@EmmanuelMacron) servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #Fransa
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Emmanuel Macron
        #dünya
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