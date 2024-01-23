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        Haberler Gündem Politika Etimesgut Belediye Başkan adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret -

        Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

        CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Beşikçioğlu, "Mansur başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacak. O bizim ağabeyimiz, tecrübelerine her daim ihtiyacımız var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:50
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        Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
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        CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

        "MANSUR BAŞKAN İLE HİÇBİR SIKINTIMIZ OLMADI"

        DHA'da yer alan habere göre belediye binasına girerken "Ankara'nın ağabeyine geldim" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, Yavaş ile basına kapalı görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Beşikçioğlu, "Mansur başkan ile hiçbir olumsuz duygumuz olmadı, olmamıştır, olmayacaktır. Belediyecilikle ilgili tecrübelerini aldım. Bize kendi tecrübelerinden yola çıkarak, küçük detaylar verdi. Ben de saha çalışmaları içerisinde 1 hafta, 10 gündür Etimesgut'un tüm mahallelerindeyim. Oradaki eksikleri, başkanımıza iletme arzusundaydım. İletince gereken yapıldı. Basit bir örnek vereyim; Ankara Başkent'te Fevziye Mahallesi'nde kanalizasyon sistemi yok, cep telefonu çekmiyor. Bu benim ağrıma gidiyor dediğim zaman; aynı duygudaşlıkla bunu karşılayan bir başkanın, bir ağabeyin olması; son derece mutlu eden bir durumdur. Mansur Başkan ile benim aramda hiçbir sıkıntı olmadı, olmayacak. Bu çok net. O bizim ağabeyimiz, tecrübelerine her daim ihtiyacımız var. Siyasete girmedim, hizmete girdim diye bakıyorum. Beni buraya getiren izleyicilerime benim kendi içimde bir minnetim aslında" dedi.

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        "ETİMESGUT KÜLTÜR İLÇESİ OLACAK"

        Beşikçioğlu, Ankara için Mansur Yavaş haricindeki adayların sadece demokrasinin bir gereği olduğunu ve Ankara'da sonucun belli olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, bir basın mensubunun neden Etimesgut'tan aday olduğu sorması üzerine de orada yapılacak sosyal çalışmaların genç kitle için daha verimli olacağının düşünüldüğünü ifade etti.

        Beşikçioğlu, "Etimesgut'un kendi içindeki arazisi, yapacağımız işler için uygun. Orası kültür ilçesi olacak. Çok genç bir kitle, emeklilerimizin, askerlerimizin çok olduğu bir yer. Bu bağlamda tasarrufları bu yöndeydi" diye konuştu.

        "RANT BİLMEM, HİZMET BİLİRİM"

        Beşikçioğlu, şu ana kadar hiç anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin de "Aynı zamanda oyun oynadığım için, oyundan sonra seyircilerle her daim buluşurum. Seyirci buluşmalarımız da öyle 200-300 kişi olmaz, 1000-1500 kişi olur. Öykünmem ve hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm. Bu da benim aslında duygusal anketimi oluşturan bir yapı. Çok olumlu. Sanırım siyasette, hizmette başka bir söylenceyle geleceğiz. Belediyeciliği sosyal bir hizmet olarak uygulamaya çalışacağız. Rant bilmem iyi ki de bilmem ama hizmeti bilirim" dedi.

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        #erdal beşikçioğlu
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