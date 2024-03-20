Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

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Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediyesi'nin başkanı olmak için yarışacak. Adaylığını CHP'den açıklayan Beşikçioğlu, tüm mal varlığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu; "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diyerek mal varlığını listeledi.

• Ankara Çankaya Güven Mh.de kat Mülkiyeti Mesken

• İstanbul Zeytinburnu'nda kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

• İstanbul Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

• İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifak Mesken

• İzmir Urla Yenikent'te Mal Mülkiyeti Dubleks Mesken

• 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

• 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram