Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediyesi'nin başkanı olmak için yarışacak. Adaylığını CHP'den açıklayan Beşikçioğlu, tüm mal varlığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Erdal Beşikçioğlu; "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diyerek mal varlığını listeledi.
• Ankara Çankaya Güven Mh.de kat Mülkiyeti Mesken
• İstanbul Zeytinburnu'nda kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
• İstanbul Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
• İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifak Mesken
• İzmir Urla Yenikent'te Mal Mülkiyeti Dubleks Mesken
• 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
• 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram