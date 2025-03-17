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        Haberler Spor Motor Sporları Erciyes'teki kar motorlarının sesi tüm dünyada duyuldu - Motor Sporları Haberleri

        Erciyes'teki kar motorlarının sesi tüm dünyada duyuldu

        Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabına ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 86 ülkede canlı yayınlanan şampiyonada Türkiye'den yükselen kar motorlarının sesi, İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya başta olmak üzere tüm dünyadan duyuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:45
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        Erciyes'teki kar motorlarının sesi tüm dünyada duyuldu
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        Kayseri, spor dünyasında adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle Avrupa'nın En İyi Spor Şehri unvanına sahip olan Kayseri, bu kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabıyla dikkatleri üzerine çekti.

        Altın Bayrak ödüllü şehir, sporun ve sporcunun dostu yaklaşımını bir kez daha kanıtladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından büyük bir destekle düzenlendi.

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        Bu yıl şampiyonanın 86 ülkeye canlı yayınla ulaştırılması, Türkiye'nin bu uluslararası etkinlikteki önemini bir kez daha gösterdi. Spor kanalarında yayımlanan yarışma, Erciyes’teki nefes kesen mücadeleleri tüm dünyaya taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye’yi temsil ederek yarışan ilk Türk kar motosikleti sporcusu Galip Alp Baysan, bu büyük organizasyonda yer alarak, Türkiye'nin ekstrem sporlardaki yükselişine önemli bir katkı sağladı.

        Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu prestijli şampiyona, Kayseri’nin spor alanındaki gücünü ve uluslararası alanda nasıl bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

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