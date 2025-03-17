Erciyes'teki kar motorlarının sesi tüm dünyada duyuldu

Kayseri, spor dünyasında adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle Avrupa'nın En İyi Spor Şehri unvanına sahip olan Kayseri, bu kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabıyla dikkatleri üzerine çekti.

REKLAM advertisement1 Altın Bayrak ödüllü şehir, sporun ve sporcunun dostu yaklaşımını bir kez daha kanıtladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından büyük bir destekle düzenlendi. REKLAM

REKLAM Bu yıl şampiyonanın 86 ülkeye canlı yayınla ulaştırılması, Türkiye'nin bu uluslararası etkinlikteki önemini bir kez daha gösterdi. Spor kanalarında yayımlanan yarışma, Erciyes’teki nefes kesen mücadeleleri tüm dünyaya taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye’yi temsil ederek yarışan ilk Türk kar motosikleti sporcusu Galip Alp Baysan, bu büyük organizasyonda yer alarak, Türkiye'nin ekstrem sporlardaki yükselişine önemli bir katkı sağladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu prestijli şampiyona, Kayseri’nin spor alanındaki gücünü ve uluslararası alanda nasıl bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.