Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Erciyes'in eteklerindeki Sarıgöl de kurudu | Son dakika haberleri

        Erciyes'in eteklerinde yılkı atları, kuşlar ve koyunlara hayat veren Sarıgöl kurudu

        İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eteklerinde bulunan Sarıgöl, yağışların azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kurudu. Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan gölün kuruması doğaseverleri de endişelendiriyor. Dağcılıkla ilgilenen öğretmen Ahmet Baktır, kuraklığın artışına dikkati çekerek, "Daha önce 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık, şimdi 3-4 senede yinelemeye başladı. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce buraya geldiğimizde kenara kadar su vardı bu mevsimde. Şu anda bir damla içeceğimiz su yok, bir şişe suyumuz yok" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eteklerinde bulunan Sarıgöl, yağışların azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kurudu.

        • 2

          Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan göl, son yıllarda kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Erciyes'in eriyen kar suyunun yanında yağmurla da beslenen gölün yüzeyinde, kavurucu sıcaklar ve buharlaşma nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

        • 3

          Suların çekildiği alanlarda kurumuş otların bulunduğu gölün müdavimi yılkı atları ve kuşlar da yaşam alanlarını terk etti.

        • 4

          Önceki yıllarda bölgedeki koyun sürüleri için de önemli bir su kaynağı olan göl, görüntüsüyle adeta çölü andırıyor.

        • 5

          Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan gölün kuruması doğaseverleri de endişelendiriyor.

        • 6

          Hacılar'da dağcılıkla ilgilenen öğretmen Ahmet Baktır, Erciyes'in eteklerinde doğa harikası Sarıgöl'ün ilçe halkı için önemli bir su kaynağı olduğunu vurguladı.

        • 7

          Baktır, çocukluktan beri gidip geldiği gölün son yıllarda kuruduğuna çokça şahit olduğunu belirtti.

        • 8

          Kuraklığın artışına dikkati çeken Baktır, "Daha önce 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık, şimdi 3-4 senede yinelemeye başladı. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce buraya geldiğimizde kenara kadar su vardı bu mevsimde. Şu anda bir damla içeceğimiz su yok, bir şişe suyumuz yok" dedi.

        • 9

          Arşivindeki bir görüntüsünde akrabasının su dolu havzada türkü söylediğini anlatan Baktır, "Vallahi şimdi söylenirse de acı türkü söyler. Çöllerde kaldık mı diyelim? Susuz kaldık mı diyelim? Dua edeceğiz. Yıllarca Erciyes'te dağcılık yaptık ama böyle kuraklık görmedik" diye konuştu.

        • 10

          Kar yağışının da azaldığını dile getiren Baktır, susuzluk nedeniyle yılkı atları, koyunlar ve kuşların alanı terk ettiğini söyledi.

        • 11

          Göle atıyla gelip safari yaptığını ifade eden Cafer Günek ise "Ben zaman zaman atlarla buraya gelip dolaşmayı severdim. Bu göl atları, koyunları beslerdi. 35 yıl önce böyle bir kuraklık yaşanmış, şimdilerde ise 3-4 yılda bir kuraklık yaşanıyor" dedi.

        • 12

          Emekli imam Tahir Kiraz ise 1995'li yıllarda göl kenarında Atlı Yayla Şenliği düzenlendiğini şimdi ise şenlik yapacak bir suyun ve yaşam alanının kalmadığını dile getirdi.

        • 13

          Kuruyan göl üzerinde yağmur duası yaptıklarını anlatan Kiraz, "Rabb'im inşallah hayırlı bereketli yağmurları bir an önce göndersin. En kısa zamanda rahmetini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Habertürk Anasayfa