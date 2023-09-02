Ercan Saatçi: Çok genç hissediyoruz

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Türk pop müziğin efsane müzik grubu İzel - Çelik - Ercan, Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel - Çelik - Ercan, turnelerinin dolu dizgin devam ettiğini belirtti.

Grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Bugün kaçıncı konsere çıkacağımızı bilmiyorum. 31 yıl aradan sonra yeni yeni ısınıyoruz. Çok genç hissediyoruz. Bizi izlemeye gelenler öyle hissettiriyor. Şarkı söylemeye başlıyoruz ve herkes eşlik ediyor. Bu bizim için büyük bir kıvanç" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan üçlü, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, Maximum Uniq Açıkhava'yı dolduran misafirleriyle hep beraber söyledi.

Sahnenin sonunda İzel - Çelik - Ercan'ı dinlemeye gelen Yasemin Sakallıoğlu, Ercan Saatçi'nin davetiyle sahneye çıktı. Sakallıoğlu, sahnede Sezen Aksu'nun 'Geri Dön' şarkısını seslendirdi. Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence 5 Eylül'de Doğu Demirkol'la devam edecek.