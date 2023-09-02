Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ercan Saatçi: Çok genç hissediyoruz

        Ercan Saatçi: Çok genç hissediyoruz

        İzel - Çelik - Ercan, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Ercan Saatçi; duygularını, "Çok genç hissediyoruz. Bizi izlemeye gelenler öyle hissettiriyor" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok genç hissediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk pop müziğin efsane müzik grubu İzel - Çelik - Ercan, Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel - Çelik - Ercan, turnelerinin dolu dizgin devam ettiğini belirtti.

        Grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Bugün kaçıncı konsere çıkacağımızı bilmiyorum. 31 yıl aradan sonra yeni yeni ısınıyoruz. Çok genç hissediyoruz. Bizi izlemeye gelenler öyle hissettiriyor. Şarkı söylemeye başlıyoruz ve herkes eşlik ediyor. Bu bizim için büyük bir kıvanç" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan üçlü, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, Maximum Uniq Açıkhava'yı dolduran misafirleriyle hep beraber söyledi.

        Sahnenin sonunda İzel - Çelik - Ercan'ı dinlemeye gelen Yasemin Sakallıoğlu, Ercan Saatçi'nin davetiyle sahneye çıktı. Sakallıoğlu, sahnede Sezen Aksu'nun 'Geri Dön' şarkısını seslendirdi. Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence 5 Eylül'de Doğu Demirkol'la devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzel - Çelik - Ercan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Habertürk Anasayfa