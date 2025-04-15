Enpara düzeldi mi, giriş yapılıyor mu? 15 Nisan 2025 Salı Enpara'da son durum nedir?
14 Nisan Pazartesi günü QNB tarafından kurulan Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık uygulaması olan Enpara, çökme haberleriyle gündeme geldi. Mobil uygulamaya giriş yapamayan ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen binlerce müşteri durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Konu hakkında açıklama yapan QNB resmi destek sayfası, "Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." yanıtını verdi. Peki, 15 Nisan Salı 2025 Enpara düzeldi mi, giriş yapılıyor mu? İşte, son gelişmeler...
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Türkiye'de milyonlarca müşteriye sahip Enpara'da 14 Nisan Pazartesi yaşanan teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemleri geçici olarak yapılamadı. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını ifade etti. Bir süre devam eden teknik problem sonrasında QNB resmi destek sayfasından açıklama yapıldı ve meydana gelen sistemsel arızaya, teknik ekip tarafından müdahale edildiği ifade edildi. Peki, Enpara düzeldi mi, giriş yapılıyor mu, sorun durum nedir?
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ENPARA ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU?
14 Nisan Pazartesi günü QNB tarafından kurulan Enpara'nın çöktüğü bildirildi. Bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen binlerce müşteri sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, mobil uygulamaya da giriş yapamadıklarını ifade etti.
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Enpara'nın çökmesiyle ilgili önce şirketten bir açıklama yapılmadı ve X üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcılara Enpara'nın, 'Problem giderildi rica etsek tekrar deneyebilir misiniz?' şeklinde cevap verdiği görüldü. Ancak teknik sorun devam edince QNB resmi destek sayfasından açıklama geldi.
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ENPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
QNB resmi destek sayfasından açıklama yapan şirket, sistemsel bir sorun olduğunu ve teknik ekibin müdahele ettiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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ENPARA DÜZELDİ Mİ, GİRİŞ YAPILIYOR MU?
14 Nisan Pazartesi Enpara'dan yaşanan sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinin yapılamamasının ardından duruma teknik ekibin müdahele ettiği bildirildi.
15 Nisan Salı 2025 itibarıyla Enpara'daki teknik sorunun giderildiği ve tüm bankacılık işlemlerinin normal seyrine döndüğü bildiriliyor.