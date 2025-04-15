ENPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

QNB resmi destek sayfasından açıklama yapan şirket, sistemsel bir sorun olduğunu ve teknik ekibin müdahele ettiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.