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        Haberler Bilgi Ekonomi Enpara çöktü mü, neden girilmiyor? Son dakika: Enpara'ya neden giriş yapamıyorum, ne oldu, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu, açıklama geldi mi?

        Enpara çöktü mü, neden girilmiyor?

        QNB tarafından kurulan Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık uygulaması olan Enpara'nın çöktüğü öğrenildi. Mobil uygulamasına giriş yapamayarak, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen kullanıcılar, 'Enpara çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?' diye soruyor. Peki, Enpara neden çöktü, açıklama yapıldı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:04
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          QNB'nin uygulaması olan Enpara'nın sisteminin çöktüğü öğrenildi. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıkları için bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini belirtiyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan kullanıcılar, Enpara'daki son durumu takip ediyor. Peki, Enpara neden çöktü, uygulamaya neden giriş yapılamıyor?

        • 2

          ENPARA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

          Türkiye'nin dört bir yanındaki Enpara kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve banka işlemlerini gerçekleştiremediğini belirtiyor.

        • 3

          ENPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

          Şirketten Enpara'ya neden girilemediğine dair bir açıklama yapılmadı. Banka müşterileri, banka hesaplarına giremediğini ve dolayısıyla para transferi gibi işlemleri yapamadıklarını belirtiyor.

        • 4

          ENPARA X HESABINDAN KULLANICILARA YANIT VERDİ

          Enpara'dan durum hakkında bir açıklama yapılmasa da Enpara'nın resmi X hesabından, şikayetini dile getiren vatandaşlara ceevap verdiği görüldü. Şirket, sorun yaşayan kullanıcılarına 'Problem giderildi rica etsek tekrar deneyebilir misiniz?' şeklinde yanıt verdi.

          QNB X ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

          QNB Finansbank ve Enpara’dan 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla çeşitli sorunlar yaşandı. Kullanıcılar yaşadıkları bu problemi bankanın resmi X hesabına yöneltti. Bankanın resmi destek hesabı ise kullanıcılara “Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

        • 5

          MÜŞTERİLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

          Enpara müşterileri, mobil uygulanaya giremediği ve herhangi bir bankacılık işlemi gerçekleştiremediği için X platformundan tepki gösterdi. Bir süredir banka hesaplarına girmeye çalışan kullanıcılar, başarılı olamadıklarını belirtti.

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