ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu, Renan Fosforoğlu ve Mualla Fırat'ın oğlu olarak 1948'de İstanbul'da doğdu.



Sanat kökenli bir aileden gelen Fosforoğlu, 1970­-1976'da Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.



Daha sonra farklı tiyatro toplulukları içinde yer alan sanatçı, 1980'de kendi adına Kadıköy'de kurduğu tiyatroda uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine vesile oldu.



Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, ayrıca senaryo ve yönetmenlik denemelerinde de bulundu.



Sanatçının 1 Kasım 2001'de hayatını kaybeden eşi Serda Fosforoğlun'dan Seren ve Eren adında bir oğlu ve bir kızı var.



Fosforoğlu, "Kurtlar Vadisi Pusu", "Arka Sokaklar", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Sezercik Küçük Mücahit" gibi eserin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol aldı.