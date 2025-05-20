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        Haberler Kültür-Sanat Müzik English Teacher İstanbul'a geliyor

        English Teacher İstanbul'a geliyor

        Bu yıl 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Pozitif Vibrations Festivali'nde, Foster the People, Biig Piig ve Mezerg'in yanı sıra This Could Be Texas isimli albümleriyle büyük yankı uyandıran English Teacher'ı Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 00:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:24
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        Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisi 22 Haziran’da başlıyor. Festival bu yıl Los Angeles çıkışlı indie pop grubu Foster the People, Fifa 21’de çalan şarkısı “Don’t Turn Around” ile ünü geniş kitlelere yayılan Biig Piig, Mercury ödüllü indie rock grubu English Teacher ve elektronik müzikle piyanoyu buluşturan Mezerg’i Bonus Parkorman’da ağırlayacak.

        Foster The People
        Foster The People

        Leeds Conservatoire'da öğrenciyken tanışarak birlikte müzik yapmaya başlayan dört üyeden oluşan English Teacher; Pozitif Vibrations’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 2021'de çıkardıkları "R&B" adlı single ile müzik dünyasında ses getiren, ilk EP'leri “Polyawkward” ile kendilerine has, çok katmanlı ve estetik bir müzik dili oluşturan grup, Glastonbury ve Leeds gibi büyük festivallerde sahne aldı. TIME dergisi, 2023'teki "Nearly Daffodils" şarkılarını yılın en iyi 10 şarkısından biri seçti. Grubun hem kişisel hem politik temaları işleyen ilk albümleri “This Could Be Texas”, 2024 Mercury Prize'a aday gösterilmiş ve kazanmıştı.

        Mezerg
        Mezerg

        İkonik şarkıları “Pumped Up Kicks”in internet üzerinden hızla yayılmasıyla uluslararası müzik sahnesine taşınan Foster The People, Pozitif Vibrations’ta yer alacağı belli olan ilk isimlerdendi.

        Müziğini “piano-boum-boum” olarak tanımlayan Mezerg, piyano, theremin ve analog synth’leri eş zamanlı çalarak sahnede adeta tek kişilik bir orkestra deneyimi yaratıyor.

        2016 yılında SoundCloud’a şarkılarını yüklemesiyle kariyerini başlatan, “Vice City” şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Biig Piig ise alternatif pop ve hip-hop/rap tarzlarındaki şarkılarıyla Pozitif Vibrations sahnesini renklendirecek. Pozitif Vibrations biletleri Biletix, Biletinial ve Passo’da satışta çıktı.

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        #Pozitif Vibrations
        #festival
        #Bonus Parkorman
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