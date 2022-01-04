Engin Beyaz'dan ‘Sanal Kütüphane’ sergisi



Engin Beyaz’ın ‘Sanal Kütüphane’ adlı kişisel sergisi 15 Ocak - 03 Şubat 2022 tarihleri arasında Galeri Diani’de gerçekleşiyor. Bulunduğu ortama toplumsal açmazlara kendine özgü bakışıyla sanat üretme çabasında olan bir sanatçı olan ve daha çok topluma açık kalabalıkların kullandığı mekanları sergi alanı olarak seçen Beyaz, böylece yaptığı yerleştirmelere toplumu ve izleyiciyi de dahil etmeyi çok önemsediğini söylüyor.

Engin Beyaz’ın sanatında, geçmişin kütüphanelerini güncel sanal kütüphanelerle, geçmiş ideaları güncel idealarla örtüştürürken geçmişin mitleriyle güncel mitler arasında köprüler kurarken görüyoruz. Eserlerinin çoğunda Platon’un mağarasını ve buna bağlı idealar dünyasını katmanlı ve espası güçlü sarı pleksiglas bir yuvarlakta hissediyoruz.

Sırp edebiyatının önde gelen yazarlarından Zoran Zivkovic, 2003 yılında Dünya Fantezi Ödülüne değer görülen Başka Zaman Kütüphaneleri adlı eserinden derinden etkilenen sanatçı, bu eserin Zoran Zivkovic’in ‘Kitaplar kadınlara (insanlara) kadınlar şehirlere benzer onlar aslında boştur biz onları zamanla tanıdıkça ve yaşadıkça, okudukça doldururuz’ satırlarından etkilenerek eserlerinde asetattan yaptığı kitapların içlerini boş bırakıyor. İçlerini düşlerle doldurmayı biz izleyicilere bırakıyor.

Galeri Diani’nin sekiz yıldır gelenekselleştirdiği sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirdiği sergi üzerine yapılacak olan söyleşi ise 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecektir.