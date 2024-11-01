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        Haberler Objektife Takılanlar Engin Altan Düzyatan: Küfüre dayalı işte olmak istemem - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan: Küfüre dayalı işte olmak istemem

        'Dünya Varmış' adlı komedi filmiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan, küfüre dayalı projelerde yer almak istemediğini söyledi; "Böyle bir kanunum yok ama küfürle yapılan komedide yer almaktan keyif almıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:24 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:24
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun'nun başrolünü paylaştığı 'Dünya Varmış' filminin fragmanın gösterimi yapıldı.

        • 2

          "YÜKSEK ABSÜRT BİR YAPIM"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan; "İlk okuduğumda çok beğenmiştim. Keyif aldım. Fragmanı da güzel olmuş. Yüksek absürt bir yapım. Taksi şoförünü oynuyorum. Dünyanın sonu geldiğinde, belli bir kesim otele yerleşiyor ve sadece orada olanlar hayatta kalıyor. Kendimi orada buluyorum" dedi.

        • 3

          "KÜFÜRE DAYALI İŞTE OLMAK İSTEMEYECEĞİMİ SÖYLEMİŞTİM"

          Küfürlü komedi filminde yer almak istemediğini belirten Engin Altan Düzyatan; "Komedi deneyeceksem sadece küfüre dayalı işte olmak istemeyeceğimi söylemiştim. Az bir yerinde vardı, o sahnelerde ben yoktum. Böyle bir kanunum yok ama küfürle yapılan komedide yer almaktan keyif almıyorum" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ayrıca "Üzerine parça koyduğu kolektif işti" diyen Engin Altan Düzyatan; "Çekimler Bodrum'daydı. Kamp gibiydik. Tiyatro oyununa hazırlanıyor gibiydik. Hepimizin düşündüğü, üzerine parça koyduğu kollektif işti. Verimli ve keyifli işti" şeklinde konuştu.

        • 5

          "BİZİM YAŞAMA HAKKIMIZ KADAR ONLARIN DA VAR"

          Sokak hayvanları yasası için de düşüncelerini dile getiren oyuncu; "Hepimiz aynı şeyi hissettik. İzmit'te de aynı sıkıntıları çektik. Bireyler olarak belli şeyler var. Bunların bireyler olarak peşine düşüp, savaşmamız gerekiyor. Ben çocuklarımla barınakları ziyaret ediyorum. Orası da ilginç bir dünya... Sivil toplum kuruluşlarıyla hareket etmek gerekiyor. Instagram'dan buna 'Karşıyız' demekle yürümüyor. Bizim yaşama hakkımız kadar onların da var. Halen köpek alıp, cins köpek peşine düşüyoruz" dedi.

        • 6

          Ali Adnan Özgür; "Farklı bir Engin Altan izleyecekler" dedi. Sarp Bozkurt ise "Tarzı denemmemiş bir proje. Aşırı eğlendik" şeklinde konuştu.

          Yönetmenliğini 'Altın Portakal' ödüllü Ali Adnan Özgür'ün üstlendiği post - apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi 'Dünya Varmış', gösterime 22 Kasım'da girecek.

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