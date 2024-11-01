Engin Altan Düzyatan: Küfüre dayalı işte olmak istemem

"BİZİM YAŞAMA HAKKIMIZ KADAR ONLARIN DA VAR"

Sokak hayvanları yasası için de düşüncelerini dile getiren oyuncu; "Hepimiz aynı şeyi hissettik. İzmit'te de aynı sıkıntıları çektik. Bireyler olarak belli şeyler var. Bunların bireyler olarak peşine düşüp, savaşmamız gerekiyor. Ben çocuklarımla barınakları ziyaret ediyorum. Orası da ilginç bir dünya... Sivil toplum kuruluşlarıyla hareket etmek gerekiyor. Instagram'dan buna 'Karşıyız' demekle yürümüyor. Bizim yaşama hakkımız kadar onların da var. Halen köpek alıp, cins köpek peşine düşüyoruz" dedi.