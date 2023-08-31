Engelli maaş zammı için kritik oran belli oldu
Engelli maaşı zammı, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin sonrasında gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan memur zammının ardından yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL olmuştu. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi son görüşmesi ile beraber 2024'ün ilk 6 ayında uygulanacak olan toplu sözleşme zammı belli oldu. İşte 2024 Ocak engelli maaş zammında son durum...
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6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olurken yaşlı ve engelli aylıkları da güncellendi. Yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL'ye yükseldi. Son toplu sözleşme zammı sonrasında gözler "Engelli aylığı ne kadar olacak ve ne kadar zam gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 engeli aylığına ilişkin merak edilenler...
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MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.
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ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Temmuz zammının ardından engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'den 2.811 TL'ye, engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye yükseldi.
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, yüzde 40 ila 69 arasındaki engelli aylığının 2 bin 700 TL'ye, yüzde 70 ve üstü engelli aylığının 4 bin TL'ye çıkması bekleniyor.
Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.
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ENGELLİ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?
Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,
Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,
18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,
Gayrimenkul Bulunmaması,
SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,
Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan,
Nafaka Yükümlüsü olmamak,
65 yaş altı olmak.