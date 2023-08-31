6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Memur maaşlarına yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olurken yaşlı ve engelli aylıkları da güncellendi. Yaşlı aylığı 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2.811 TL'ye yükseldi. Son toplu sözleşme zammı sonrasında gözler "Engelli aylığı ne kadar olacak ve ne kadar zam gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 engeli aylığına ilişkin merak edilenler...