        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı beklentisi nasıl, yüzde kaç?

        TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih yaklaşırken arka arkaya açıklanan beklenti anketleri piyasa nabzını tutuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Ekim 2025 tarihinde duyurdu. Buna göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 oldu. Peki, yeni enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı beklentisi nasıl, yüzde kaç?

        Giriş: 01.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:12
          Ekim enflasyon oranı verilerini duyurmasına kısa süre kaldı. Ekonomistler ve piyasa aktörleri, açıklanacak rakamların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası üzerindeki etkisini yakından izliyor. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı beklentisi nasıl, yüzde kaç?

          EKİM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          Ekim 2025 enflasyon rakamları 3 Kasım Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.

          EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

