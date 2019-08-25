Endirekt sözcüğü nasıl yazılır? Endirekt ne demek? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ENDİREKT TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, endirekt şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında kullanılan, "endirek, endrek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "endirekt"tir.

ENDİREKT NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "dolaylı" olan iltihap, Fransızca kökenlidir.